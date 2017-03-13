Жінки у Харкові виступили за збільшення їх представництва в органах влади

У рамках Всеукраїнського медіафоруму з гендерної рівності жінки виступили за збільшення їх представництва в органах влади та громадських організаціях.

Всеукраїнський медіафорум на тему "Роль жінок у просуванні реформ в Україні" відбувся у Харкові. Організаторами заходу був Національний демократичний інститут України спільно з Харківською облдержадміністрацією.

Мета зібрання – довести, що українські жінки здатні впроваджувати реформи та бути справжніми лідерками.

Треба працювати з політичними партіями, які вже усвідомлюють, що жінки в їхніх списках, в їхніх рядах, серед членкинь, активісток, кандидаток – це їхня конкурентна перевага,

– стверджує директорка програми "Жінки – лідери" Олена Єна.

Харківщина – єдиний регіон України, облдержадміністрацію якого очолює жінка попри існуючий в суспільстві запит на паритетне представництво жінок і чоловіків у владі. З-поміж 800 штатних співробітників Харківської ОДА 300 – чоловіки.

За словами учасників форуму, жінки здатні реформувати Україну, тому виступають за збільшення їх представництва в органах влади та громадських організаціях.

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