Жінку засудили за проголошення "Сумської народної республіки" у соцмережах
14:35, сьогодні 722 Читать новость на русском
За сепаратизм жінку з Сум засудили до трьох років умовно. У соцмережі вона агітувала за створення Сумської народної республіки.
Таким чином, 33-річна сумчанка вирішила підзаробити. Влітку жінка погодилася на пропозицію представників терористичних "ДНР" і "ЛНР" і за гроші розповсюджувала їхні матеріали.
Правоохоронці з'ясували, що постійного місця роботи сумчанка немає, вона виховує двох неповнолітніх дітей.
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Згідно з вироком суду її визнали винною у вчиненні злочину і засудили до 3 років позбавлення волі з відтермінунанням покарання на 3 роки,
– заявила речник СБУ в Сумській Області Олеся Рапута.
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