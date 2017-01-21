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Жінку-бодібілдера в Ірані заарештували за "неісламські" селфі

09:38, сьогодні 11243 Читать новость на русском
Ширін Нобахарі
Ширін Нобахарі / birdinflight

Місцева влада визнала фото "неправильними" з точки зору ісламу.

Мешканку Ірану Ширін Нобахарі посадили до в'язниці за публікацію непристойних за місцевими мірками фотографій в соцмережах, пише New York Post. Ширін під вартою, оскільки у неї не знайшлося грошей, щоб вийти під заставу.

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Опубліковані нею знімки зі спортзалу влада порахувала нескромними: в Ірані фотографії, на яких дівчата з'являються без одягу, що покриває руки і ноги, прирівнюються до демонстрації оголеного тіла.

Кілька місяців тому Нобахарі брала участь в міжнародних змаганнях з бодібілдингу. Коли вона повернулася на батьківщину, влада зробила їй попередження з приводу "непристойних" селфі, які дівчина публікувала в Instagram. На сторінку Ширін підписані понад 70 тисяч осіб.

ارتش تک نفره ... عدالت با من چنین گفت :انسانها باهم برابر نیستند و هرگز برابر نخواهند شد .

Світлину опубліковано користувачем ?ارتش تک نفره? (@shirin_muscleking)

ارتش تک نفره نباید زندگی رو اونقد جدی بگیری ، چون زنده ازش بیرون نمیای .

Світлину опубліковано користувачем ?ارتش تک نفره? (@shirin_muscleking)

ارتش تک نفره ... چنینست رسم سرای درشت گهی پشت به زین و گهی زین به پشت

Відео, опубліковане користувачем ?ارتش تک نفره? (@shirin_muscleking)

Теги: Курйози Ісламізм іслам
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