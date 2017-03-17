Жіноча версія: коміки створили пародію на популярний ляп "татуся ВВС"

В Новозеландському шоу "Джоно та Бен" представили пародію на відомий ляп під час інтерв’ю на ВВС.

Коміки уявили, якби поводила себе жінка під час такої ж ситуації.

У ролику жінка так само відповідає на запитання ведучого про політичну ситуацію в Кореї, однак коли в кімнату заходить її дитина – вона бере її на руки та починає годувати. Пізніше в кімнату заходить інша дитина – її вона починає розважати іграшкою, не відволікаючись від розмови.

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Пізніше жінка починає пекти курку в духовці, чистити туалет та навіть знешкоджує бомбу.

Нагадаємо, нещодавно під час інтерв’ю з доцентом Пусанського національного університету Робертом Келлі стався веселий казус. В прямому ефірі його діти увійшли в кімнату, де науковець якраз давав інтерв'ю. Ролик став неймовірно популярним в інтернеті. Сім'я після інциденту навіть дала прес-конференцію.