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Жиріновський порівнює себе з Трампом і йде в президенти

14:27, сьогодні 11207 Читать новость на русском
Володимир Жиріновський
Володимир Жиріновський / Getty images

Одіозний російський політик Володимир Жиріновський заявив про намір балотуватись на посаду президента Росії.

Ми візьмемо участь, і, швидше за все, я буду кандидатом від ЛДПР на цих виборах. Це буде вже в шостий раз,
– сказав Жиріновський журналістам в суботу.

Раніше він казав, що офіційно кандидатура на вибори президента від ЛДПР буде висунута на з’їзді партії аж у грудні цього року, пише "Интерфакс".

Жиріновський хвалиться, що своєю участю у президентських виборах вже йде рекорд, адже, крім нього, у Європі ще ніхто так багато разів не висував свою кандидатуру у боротьбі за президентське крісло.

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"Якби у нас були такі ж умови, як в Америці, я б переміг, як Трамп", – сказав він.

Нагадаємо, ще у грудні 2016-го про свій намір брати участь у виборах президента Росії, що відбудуться у 2018-му році, оголосив опозиціонер Олексій Навальний.

Можливості знову змагатись за президентське крісло не відкинув і теперішній господар Кремля Володимир Путін.

Теги: Новини Росії Політика Курйози Володимир Жиріновський
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