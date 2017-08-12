Жиріновський у трусах розважився з молодими активістами: у мережі "поховали кита"

Опальний лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жиріновський у товаристві напівоголених молодих соратників відсвяткував день фізкультурника.

Як повідомляє один із пропагандистських ресурсів, захід пройшов на одній із підмосковних баз.

Так, спершу Жиріновський з молодими колегами зіграв у волейбол, більярд і настільний теніс, а опісля у сірих сімейних трусах спустився у воду, де на нього чекали щонайменше 10 однопартійців.

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Тут він ліг на надувний матрац, а чоловіки намагалися скинути його у воду, однак це їм не вдавалося досить довго, щоправда у підсумку вони все здійснили задумане.

До слова, у мережі водні забави Жиріновського з молодими активістами партії охрестили, як "похорон кита". Крім того, юзери наклали на відео Траурний марш Шопена.

Жириновский на матрасе: похороны кита pic.twitter.com/L8YWnVMb6J — Василий Tanuki (@vzavorot) 12 серпня 2017 р.

Додамо, День фізкультурника у Росії святкують щодругої суботи серпня. Цього року це свято випало на 12 серпня.