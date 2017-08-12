21:40
12 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, сьогодні
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 19:00: Моторошна аварія на Херсонщині. Авдіївка у вогні
Випуск новин
20:14, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Жиріновський у трусах розважився з молодими активістами: у мережі "поховали кита"

21:13, сьогодні 1819 Читать новость на русском
Володимир Жиріновський
Володимир Жиріновський / Getty Images

Опальний лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жиріновський у товаристві напівоголених молодих соратників відсвяткував день фізкультурника.

Як повідомляє один із пропагандистських ресурсів, захід пройшов на одній із підмосковних баз.

Так, спершу Жиріновський з молодими колегами зіграв у волейбол, більярд і настільний теніс, а опісля у сірих сімейних трусах спустився у воду, де на нього чекали щонайменше 10 однопартійців.

Читайте також: Саакашвілі хотів вбити Жиріновського, – російські ЗМІ

Тут він ліг на надувний матрац, а чоловіки намагалися скинути його у воду, однак це їм не вдавалося досить довго, щоправда у підсумку вони все здійснили задумане.

До слова, у мережі водні забави Жиріновського з молодими активістами партії охрестили, як "похорон кита". Крім того, юзери наклали на відео Траурний марш Шопена.

Додамо, День фізкультурника у Росії святкують щодругої суботи серпня. Цього року це свято випало на 12 серпня.

Теги: Новини Росії Новини політики Володимир Жиріновський Курйозні новини
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Все складывается как нельзя удачнее для Путина, или Будет ли прорыв российских войск в ПМР
сьогодні, 19:01 Все складывается как нельзя удачнее для Путина, или Будет ли прорыв российских войск в ПМР
Юрий Касьянов 4658
Если Вы часами сидите в ФБ – скоро Ваши
сьогодні, 16:12 Если Вы часами сидите в ФБ – скоро Ваши "старания" могут быть отлично вознаграждены деньгами
Блог Соцмережі 1400
Недореформовані: як копи приїхали
сьогодні, 14:00 Недореформовані: як копи приїхали "в'язати" хулігана, який виявився їхнім шефом
Дмитро Гнап 2583
сьогодні, 13:00 "Договорняки" Порошенка: найцікавіші оборудки, схеми та махінації президента
Сергій Лещенко 2663
Никакие факты и документы не заставят русского разувериться в Путине – не пугайте страусов!
сьогодні, 12:02 Никакие факты и документы не заставят русского разувериться в Путине – не пугайте страусов!
Ян Валетов 1854
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
Луценко з криком пішов із комітету по Полякову: опубліковане відео
 6 липня , 13:52
Масштабна пожежа спалахнула у Києві: з'явились моторошні фото
 29 липня , 13:15
Порошенко наголосив, чого вимагатиме на найближчих "нормандських" переговорах
 23 липня , 13:02
Справа Насірова. Апеляційний суд виніс вердикт
 13 березня , 16:44
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук