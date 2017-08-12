Жиріновський у трусах розважився з молодими активістами: у мережі "поховали кита"

Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу
Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу
Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше
Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу
Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!»
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся!
Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу
Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері
Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу
Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу
Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу
Що це таке?
Опальний лідер Ліберально-демократичної партії Росії Володимир Жиріновський у товаристві напівоголених молодих соратників відсвяткував день фізкультурника.
Як повідомляє один із пропагандистських ресурсів, захід пройшов на одній із підмосковних баз.
Так, спершу Жиріновський з молодими колегами зіграв у волейбол, більярд і настільний теніс, а опісля у сірих сімейних трусах спустився у воду, де на нього чекали щонайменше 10 однопартійців.
Читайте також: Саакашвілі хотів вбити Жиріновського, – російські ЗМІ
Тут він ліг на надувний матрац, а чоловіки намагалися скинути його у воду, однак це їм не вдавалося досить довго, щоправда у підсумку вони все здійснили задумане.
До слова, у мережі водні забави Жиріновського з молодими активістами партії охрестили, як "похорон кита". Крім того, юзери наклали на відео Траурний марш Шопена.
Додамо, День фізкультурника у Росії святкують щодругої суботи серпня. Цього року це свято випало на 12 серпня.