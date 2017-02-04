Жиріновський запропонував приєднати Білорусь до Росії

Лідер російської ЛДПР, скандальний Володимир Жиріновський запропонував президенту Білорусі Олександрові Лукашенку зробити його країну частиною Росії.

Про це повідомляє "Інтерфакс".

Одіозний політик порівняв діяльність білоруського лідера з лагідним телям з російської приказки.

Є така російська приказка: лагідне теля дві мамки ссе. Ось білоруський керівник все, що можна, висмоктав з Росії, але ми вже говоримо: скільки ж можна. Що хоче Лукашенко? Окрему державу, але ціни нехай будуть внутрішньоросійськими. З якого дива? Тоді давайте ви будете частиною нашої держави. І ось сидить: дай Росія, дай Євросоюз. Як добре,

– сказав Жиріновський.

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Водночас він зазначив, що Росія завжди зберігатиме позитивне ставлення до народів і України, і Білорусі, і Казахстану, і Середньої Азії.