Жителі Авдіївки розповіли про тривожну ситуацію у місті

Жителі Авдіївки кажуть, що обстановка та інтенсивність обстрілів нагадують їм 2014 рік.

Як відомо, від постійних обстрілів бойовиками житлових кварталів Авдіївка залишилася без світла, спостерігаються перебої з водопостачанням, а з усіх боків лунає канонада.

За словами жителів міста, ситуація нагадує події 2014 року, коли бойовики вели інтенсивні обстріли.

Всю ніч не спала. Це жах. Будинок ходуном ходить... Все починається спочатку. Як 2014-му, 2015-му,

– сказала місцева мешканка.

Відео: informator TV

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