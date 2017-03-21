Жителі Донеччини позривали зі "Сбербанку" протестні листівки

Жителі Краматорська на Донеччині почали очищувати приміщення "Сбербанку" після проведеної акції протесту "Національного корпусу" (колишній "Азов").
Про це повідомляє видання "Новости Донбасса".
Люди зривали наліпки і листівки, якими протестувальники обклеїли будівлю та вікна відділення "доньки" російського банку.
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Нагадаємо, 20 березня у Краматорську активісти облили червонною фарбою та замурували шлакоблоками відділення російського "Сбербанку".