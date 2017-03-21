Жителі містечка на Львівщині живуть на "нафтовій бомбі" з отруйними випарами

Крім того, рівень онкопатологій та захворювання на бронхіальну астму серед городян одні з найвищих в області.

У багатьох селян під вікнами тече нафтова річка, яка створює загрозу вибуху, а також викидає шкідливі для громадян гази в повітря. Сьогодні цей газ у місті збирають спеціально встановлені вакуумні установки. Та через великий вміст кисню, його переробка для "Укрнафти" невигідна.

Бориславські чиновники натомість вважають, що газ просто до кінця не докачують з родовищ. Тож міська рада взялася шукати інвестора, і саме чеська компанія запропонувала спалювати весь об'єм газу у когенераційних енергоблоках.

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Під час утилізації газу, вироблятиметься і до 90 тисяч гігакалорій теплової енергії. Тому Борислав має усі шанси стати першим в Україні енергонезалежним містом. Сума інвестицій – 10 мільйонів доларів. Втім, спершу інвестору мають безкоштовно передати весь зібраний газ. В "Укрнафті", яка має це зробити, уже півроку роздумують над пропозицією, але наразі мовчать.