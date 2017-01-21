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Жити по-новому: сайт Білого дому позбувся розділів про ЛГБТ та клімат

13:13, сьогодні 193 Читать новость на русском
Сайт Білого дому
Сайт Білого дому / 24 Канал

Одразу ж після інавгурації Дональда Трампа сайт Білого дому очистили від спадку його попередника – Барака Обами.

Тепер на порталі красується передвиборний заклик республіканця – "Повернемо Америці велич". Також з'явилися нові розділи, присвячені програмам нового президента.

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Інтернет користувачі звернули увагу, що з сайту зникли розділи, присвячені правам ЛГБТ та політиці щодо зміни клімату.

Теги: Політика США Дональд Трамп ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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