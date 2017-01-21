Жити по-новому: сайт Білого дому позбувся розділів про ЛГБТ та клімат

Одразу ж після інавгурації Дональда Трампа сайт Білого дому очистили від спадку його попередника – Барака Обами.

Тепер на порталі красується передвиборний заклик республіканця – "Повернемо Америці велич". Також з'явилися нові розділи, присвячені програмам нового президента. Читайте також: Для танго потрібні двоє, – Пєсков розповів, яких взаємин Кремль прагне з Вашингтоном Інтернет користувачі звернули увагу, що з сайту зникли розділи, присвячені правам ЛГБТ та політиці щодо зміни клімату.

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