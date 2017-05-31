23:13
31 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Помста Ярослава Мудрого. Матриця Путіна
Вєсті Кремля
22:08, 30 травня
Вєсті.UA. Знущання з Насірова. Пропаганда України
Вєсті.UA
22:55, сьогодні
Хто і як дерибанить гроші на реставрації Одеси
ЦРУ
08:10, сьогодні
Випуск новин за 22:00: Заборона Інтернет-магазинів. Шкода від блокади Донбасу
Випуск новин
23:07, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
ЛЮБОМИР ГУЗАР УГОДА ПРО АСОЦІАЦІЮ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Життєвий шлях Любомира Гузара

22:58, сьогодні 83 Читать новость на русском

Блаженнійший Любомир Гузар був одним із найшанованіших моральних авторитетів та лідерів суспільної думки сучасної України. Декілька разів входив до сотні найвпливовіших людей держави. І був одним з претендентів на наступника Папи Римського Івана-Павла II.

Він був людиною-епохою. Його любили за простоту, щирість і незбагненну доброту та смиренність. Його поважали за глибинну мудрість і розважливість.

Ним захоплювалися в той час, коли він з усмішкою на обличчі і цілковитою любов’ю приймав життєві випробування, серед яких була хвороба. Альона Чернецька продовжить.

Любомир Гузар – людина з Україною у серці. Його дитинство пройшло під воєнні вибухи бомб у рідному Львові, далі еміграція в Австрію, а через п'ять років навчання в Штатах в малій духовній семінарії. І служба в Італії.

А після розпаду Радянського Союзу він повернувся на Батьківщину. Хотів побачити незалежну Україну. У найскладніші сторінки української історії Блаженніший підтримував свій народ. Його називають провідником Євромайдану.

Блаженніший підтримував військових, які воюють на Сході, і усіх тих, кого, як його в дитинстві, торкнулася війна.

Читайте також: Порошенко про Гузара: Висловлюю глибоку шану цій світлій людині

Теги: Україна Любомир Гузар Євромайдан Історія релігія
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
Результати тестів деяких кандидатів до Верховного суду опублікували пізніше за інші
 6 березня , 15:11
Безпрецедентний психологічний тиск на "Самопоміч": депутату влаштували "похорон" під вікнами
 2 квітня , 19:37
Кращих кінематографістів відзначили премією в Києві
 сьогодні , 21:00
(Не)потрібні діти: як допомогти сиротам, а не інтернату
 1 червня , 09:03
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук