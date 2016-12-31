Жив, як козак і загинув, як справжній козак, – журналіст емоційно розповів про закатованого бійця

Старший сержант, командир відділення розвідвзводу Леонід Проводенко з позивним "Козак" загинув, коли прикривав відхід своєї групи.

Про це написав у Facebook головний редактор видання Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

Він розповів, що під час розвідувального виходу під Авдіївка, група Проводенка виявила опорний пункт і зіткнулася з підрозділом бойовиків.

"Стрілянину відкрили майже в упор. Леонід особисто знищив, за даними противника, двох найманців, але прикриваючи відхід своєї групи, загинув смертю хоробрих", – написав Бутусов.

Подвиг Леоніда Проводенка гідний найвищих державних нагород, але найвища з них – повага народу, за який він віддав своє життя. Звичайно, прийду, треба вшанувати пам'ять. Леонід ніколи не допускав думки про "компроміси" з окупантами, він не хотів, щоб його рідну Луганщину залишили ворогові,

– наголосив журналіст.

Бутусов також назвав Проводенка сучасним українським лицарем.

"Він воював як "Козак", жив як козак, і загинув як справжній козак, сучасний український лицар", – написав журналіст.

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Нагадаємо, терористи жорстоко закатували українського бійця та зняли все це на фото та відео. Ці кадри вже набули широкого резонансу у соцмережах.



Похорон Проводенка відбудеться 2 січня на Військовому Лук'янівському кладовищі Києва.