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Живий ланцюг: в Індії 4 чоловіків ледь врятували собаку з бурхливого річкового потоку

16:59, сьогодні 250 Читать новость на русском
Річка
Річка / Фото з вільних джерел

На кадрах видно, що собака не могла доплисти до людей, бо її постійно відносило назад бурхливим річковим порогом.

Індійський журналіст Пол Уммен опублікував у Twitter відео порятунку собаки, що потрапила у водну пастку на річці в місті Хайдарабад. Витягнути тварину з води змогли четверо добровольців.

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Щоб підібратися ближче до тварини і не впасти в воду, добровольці сформували своєрідний живий ланцюг. В результаті їм вдалося витягнути собаку під схвальні вигуки жителів міста.

Теги: Новини України світ тварин Twitter Індія
Джерело: 24 Канал
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