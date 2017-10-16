Живий ланцюг: в Індії 4 чоловіків ледь врятували собаку з бурхливого річкового потоку
16:59, сьогодні 250 Читать новость на русском
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На кадрах видно, що собака не могла доплисти до людей, бо її постійно відносило назад бурхливим річковим порогом.
Індійський журналіст Пол Уммен опублікував у Twitter відео порятунку собаки, що потрапила у водну пастку на річці в місті Хайдарабад. Витягнути тварину з води змогли четверо добровольців.
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Щоб підібратися ближче до тварини і не впасти в воду, добровольці сформували своєрідний живий ланцюг. В результаті їм вдалося витягнути собаку під схвальні вигуки жителів міста.
Джерело: 24 Канал
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