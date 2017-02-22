Жодна з "правих" партій не має шанси потрапити до парламенту поодинці, – інтерв’ю з Бутусовим

Гість програми "Лівий берег" з Сонею Кошкіною – журналіст та громадський діяч Юрій Бутусов.

Про акцію "правих" сил 22 лютого

– Організатори акції приурочили її до дня зникнення Януковича. Кожен з її учасників хоче подивитися, на що здатні інші, які вийдуть на цю акцію.

Юрій Бутусов: "22 лютого зник з країни Янукович, тому саме на цей день запланована масштабна акція правих сил"https://t.co/ucyqig8p7n pic.twitter.com/oPgVrtJlaX — 24 канал (@24tvua) 21 лютого 2017 р.

– Теперішній підхід організації маршу – політична акція, яка зараз розумно планується. На мій погляд, зіткнень завтра не буде.

– Відмінність від подій 31 серпня в тому, що тоді "Свобода" обрала інший підхід – "істеричний", що мало негативний вплив на деяких людей.

Праві рухи мають завтра провести добре організовану акцію. Це буде для них іспитом. Жодній з сил, які завтра йдуть на марш, немає шансу потрапити до парламенту поодинці.

– Правий націоналістичний рух – це коли її учасники роблять шалені акції, всі вони є патріотами. Але організаційно вони дуже далекі від народу. Люди не хочуть, щоб їх лякали. Коли "Свобода" робить акцію, а там кидають гранату, то людина не буде таке підтримувати.

"Бенефеціари" акції і зацікавленість олігархів

Виключити, що хтось стоїть за партією – неможливо. Але те, що різні олігархи можуть виходити на політиків – це передчасна заява. Це не проект, тільки рух. Жоден з учасників не розглядає завтрашню акцію як об’єднавчу.

Про об’єднання "правих" сил у Раді

– Про об’єднання у Раді – це коли вони будуть координувати свої дії. Але так як Білецький ходить на засідання Ради – це об’єднання може мати символічний характер. Але це рух не професіоналів, а любителів. Їх ніхто не об’єднав, і чи буде це проектом – питання. Поки що це акція, де кожен буде дивитися, хто скільки людей заведе.

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"Перша" політисила в Україні

– Зараз немає першої сили. БПП не ведуть партійної роботи. Вуличні акції – це спроба зробити більш організовану політичну силу. Яка базуватиметься на активних діях. Сучасна політика – це політика залучення громадянина. Для того, щоб дорости до ідеологічної політики, слід побудувати громадянське суспільство.

Юрій Бутусов: "Зараз всі розуміють, що боротьба на виборах буде дуже серйозною"https://t.co/ucyqig8p7n pic.twitter.com/82N9SrdN3Y — 24 канал (@24tvua) 21 лютого 2017 р.

Структура сучасних партій і відмінність БПП від "Народного фронту"

Структури роботи нинішніх партій досить розмиті. З чим буде йти на вибори БПП та "Народний фронт"? В них немає партійної структури. Вони входять у владу, і розчинаються. Вони захищають не партійні інтереси, а владні. Суспільство йде вперед, а люди у владі залишаються ті, що й вчора.

Силовики у Києві

– Правоохоронці у Києві – це великий переляк влади. Влада не спирається на суспільні інститути, тому вона є відірвана від суспільства. Влада Януковича це робила свідомо. Щоб коли був "дефолт", віддати Україну Путіну. Це були бандити, які свідомо розуміли, що вони роблять. Теперішня влада – не бандити. Вони залишаться в Україні. В них немає шляху відходу в Росію, а на Заході діє юстиція. Однак вони не до кінця розуміють ситуацію в суспільстві. Не слід вважати, що Facebook – це 46-мільйонна країна.

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Блокада окупованого Донбасу

– Влада мала мізки вирішити це питання ще до того, як ця ситуація виникла. В нас неврегульований статус окупованих територій, відносини з цими територіями. І вони це чудово розуміють. На засіданні РНБО Порошенко дав доручення тодішньому прем’єр-міністру Яценюку вирішити це питання. Але коли прем’єром став Гройсман, ситуацію зняли з порядку денного. Коли знижається конкуренція у владі, знижується і бажання щось робити.

– 30 людей блокують трасу, а влада нічого не може зробити, бо суспільство каже, що лише в такий спосіб може привернути увагу до цієї проблеми.

Я підтримую блокаду, бо тільки таким чином можна змусити Президента, уряд та ВР прийняти рішення щодо статусу та відношення з окупованим територіями.

– Якщо зараз повністю зупинити відносини з ОРДЛО, то це невигідно Україні. Але за три роки нічого не було зроблено.

Розслідування справи Майдану. Відеореконструкція розстрілів

– Відео реконструкції – унікальна річ, яка була створена волонтерською групою. Воно допомагає уникнути багато міфів, які існують навколо цих подій.

Щоб створити бачення, щоб з різних точок що відбувалося тим ранком, 20 лютого. Для цього потрібно було взяти сотні джерел інформації. Всюди, де були камери, де люди змінами, десятки телеканалів надали свої матеріали, камери спостереження. Все це було впорядковано, синхронізували по часу про злочин, який немає аналогів, і відбувався під прицілом десятків об’єктивів. Було питання – хто стріляв, як всі ці події поєднуються. Цей фільм незручний для перегляду. Але це дозволяє на стопкадрах роздивитися кожну секунду.

Юрій Бутусов: "створена відео-реконструкція подій на Майдані є унікальною, адже і злочин не має аналогів"https://t.co/ucyqig8p7n pic.twitter.com/yPdJPOt9fV — 24 канал (@24tvua) 21 лютого 2017 р.

Чому повільно розслідуються злочини проти Майдану

– Без розслідування прокуратури ми не могли б створити фільм. Йде процес. Велика робота слідчих, завдяки яким можна говорити відкрито про багато речей. Основна проблема – відсутність якісного організації процесу.

– Коли вирішили проводити Нюрнбергський процес. Керівники держав не ставили питання дослідити – що робив Гітлер з 1933 року. Були керівники станом на 1945. І було поставлено завдання – ці люди мають отримати покарання. За 260 засідань. 8 місяців готували роботу трибуналу. 10 місяців тривав суд. Українське законодавство не адаптовано до такого розслідування. Процесуальне законодавства України унеможливлює розслідування організованої злочинної групи.