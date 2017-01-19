Жодної зверхності: МВС затвердило правила поведінки поліцейського

Міністерство внутрішніх справ України оновило правила поведінки поліцейського. Зокрема, правоохоронцям заборонили іронізувати та бути зверхніми з громадянами.

Такий наказ з’явився на сайті Верховної Ради 19 січня.

"За будь-яких обставин і відносно будь-якої людини як у робочий, так і в неробочий час поліцейський зобов’язаний дотримуватися норм професійної етики. При зверненні до особи поліцейському заборонено бути зверхнім, погрожувати, іронізувати, використовувати ненормативну лексику", – сказано у наказі.

А контролювати виконання правил поведінки поліцейських має керівник підрозділу.

У такий спосіб в МВС хочуть врегулювати поведінку поліцейських, а також сприяти посиленню авторитету та довіри громадян до поліції.

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