Американська співачка Леді Гага у вересні потрапила у лікарню через хворобу та скасувала тур Європою. Однак зараз зірка поділилася з фанатами, що потроху відновлюється та почувається краще.

31-річна Леді Гага відвідала студію звукозапису, де сфотографувалася там у коротких блискучих шортах та топі.

Читайте також: Леді Гага показала перше спільне фото з коханим

"Немає нічого кращого за студійну терапію", – підписала вона знімок.

Також співачка назвала себе "жорсткою дівчинкою", яка йде на поправку.

Tough girl on the mend. Допис, поширений xoxo, Gaga (@ladygaga) Жов 12, 2017 о 2:03 PDT

Нагадаємо, у серпні 2017 році Леді Гага відправилася у світовий тур Joanne. Однак співачку госпіталізували з сильним болем. Спочатку зірка скасувала кілька концертів, а згодом і весь тур.



Згодом стало відомо, що після Леді Гага піде зі сцени у творчу відпустку, коли вона повернеться на сцену знову – наразі невідомо.