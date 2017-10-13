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Американська співачка Леді Гага у вересні потрапила у лікарню через хворобу та скасувала тур Європою. Однак зараз зірка поділилася з фанатами, що потроху відновлюється та почувається краще.
31-річна Леді Гага відвідала студію звукозапису, де сфотографувалася там у коротких блискучих шортах та топі.
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"Немає нічого кращого за студійну терапію", – підписала вона знімок.
Також співачка назвала себе "жорсткою дівчинкою", яка йде на поправку.
Нагадаємо, у серпні 2017 році Леді Гага відправилася у світовий тур Joanne. Однак співачку госпіталізували з сильним болем. Спочатку зірка скасувала кілька концертів, а згодом і весь тур.
Згодом стало відомо, що після Леді Гага піде зі сцени у творчу відпустку, коли вона повернеться на сцену знову – наразі невідомо.