Жорсткий сценарій Brexit очікується у Великобританії, – ЗМІ

У Великій Британії очікують на деталі виходу країни з Євросоюзу, які незабаром має оголосити прем'єр-міністр Тереза Мей.

Наголошується, що буде оголошено жорсткий сценарій виведення Великобританії з ЄС, пише DW з посиланням на британські ЗМІ.

Така стратегія буде передбачати вихід Великобританії з єдиного європейського ринку, а це своєю чергою дозволить запровадити обмеження на свободу працевлаштування для громадян країн-членів Євросоюзу на території королівства.

Також планується, що відповідно до цього плану, Лондон припинить членство в Митному союзі з ЄС та вийде з-під юрисдикції Європейського суду в Люксембурзі.

Припинення дії договору про Митний союз, зокрема, дозволить британському уряду розпочати переговори про можливе укладання двосторонніх угод про вільну торгівлю з такими країнами, як США та Австралія.

Також зазначається, що Тереза Мей продемонструє прихильність оголошеній раніше формулі "Brexit means Brexit" ("Brexit означає Brexit"). Ця формула свідчить про категоричність розриву Лондона з Брюсселем.

Перші практичні кроки для реалізації змін на трьох вказаних напрямках можуть бути зроблені вже протягом 75 днів з моменту їх оголошення.

Як відомо, у серпні 2016 року Тереза Мей пообіцяла, що перетворить вихід країни зі складу ЄС в успіх і наголошувала при цьому, що "Великобританія не повернеться в ЄС через чорний хід".

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Нагадаємо, раніше Тереза Мей заявляла, що Великобританія має можливість домогтися взаємовигідної угоди з ЄС, тобто збереження контролю над імміграцією та тісних економічних зв'язків з країнами континентальної Європи.