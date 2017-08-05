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ВОЛОДИМИР КЛИЧКО СПЕКА В УКРАЇНІ САНКЦІЇ ЗАГИНУЛА ІРИНА БЕРЕЖНА

Жорстока різанина в Києві: чоловік вбив своїх батьків та сестер

12:23, сьогодні 2329 Читать новость на русском
В Києві чоловік зарізав свою родину
В Києві чоловік зарізав свою родину / Фото з вільних мереж

У п’ятницю, 4 серпня, в Києві чоловік зарізав своїх батька, матір та двох сестер. Поліції вдалося затримати нападника.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Згідно з повідомленням, киянин сповістив до Голосіївського управління поліції про те, що його родичі не виходять на зв’язок та не відчиняють двері квартири. Коли поліцейські прибули на виклик на місце події, то зустріли сестру власниці помешкання, яка підтвердила слова заявника. Відтак, було викликано співробітників спецслужби, які й відчинили помешкання.

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Поліція виявила у квартирі чотирьох вбитих людей: подружжя віком 68 та 65 років, а також їхніх двох доньок віком 41 та 38 років.

Тут же в одній із кімнат поліцейські затримали чоловіка, якого підозрюють у розправі над родиною. Це син вбитого подружжя, 1975 р. н., який має проблеми із психічним здоров’ям,
– розповів начальник Голосіївського управління поліції Сергій Куленко.

Він зазначив, що правоохоронці затримали зловмисника в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішується питання про його арешт.

В поліції також додали, що на місці було вилучено речові докази, зокрема одяг зі слідами крові, кухонний ніж, сокиру та ще один ніж, який біля під’їзду знайшла двірник.

Розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (Умисне вбивство двох і більше людей) Кримінального кодексу України. Із затриманим спілкуються слідчі. За розправу на родиною йому загрожує до 15 років позбавлення волі або ж довічне ув’язнення.

Причини і мотиви вбивства сімʼї будуть встановлені у ході слідства.

Теги: Новини України Жертви Новини Києва Кримінальні новини
Джерело: 24 Канал
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