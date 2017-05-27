Жорстоке затримання хлопчика у Москві: відома співачка підтримала дику поведінку правоохоронців

Відома співачка та голова комісії з підтримки сім'ї, дітей та материнства Громадської палати Росії Діана Гурцька виправдовує дії правоохоронців, які не лише нахабно затримали малолітнього хлопчика у Москві, а й накинулися з кулаками та лайкою на журналістку Люсю Штейн, що намагалася допогти дитині.

Про це повідомляє агенція "РИА Новости".

"Зараз розгорнуто якесь дике цькування поліцейських, які забрали дитину з вулиці. Вважаю, що їхні дії є виправданими. Як можна було цій сторонній та неадекватній жінці віддати хлопчика? І які тут можуть бути суперечки?" – зазначила виконавиця.

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Крім того, вона назвала дитину, яка декламувала "Гамлета", жебраком. За її словами, кримінальний кодекс РФ передбачає відповідальність за втягнення неповнолітніх у бродяжництво та жебракування.

Те, що він декламував "Гамлета", а не тримав табличку про порятунок життя хворої матері, нічого не змінює. Хлопчик стояв сама на вулиці та збирав гроші, читаючи вірші. Це справжнісіньке жебрацтво. Батьків з ним не було. Коли поліція стала відвозити у відділення, з'явилася жінка, що представилася знайомою дитини, стала лаятися матом і вимагати віддати їй хлопчика. Це все зафіксовано і викладено в мережі. Уважно прослухала запис,

– наголошує зірка російської естради.

Нагадаємо, 26 травня у Москві поліцейські жорстоко схопили хлопчика, який читав "Гамлет" Вільяма Шекспіра, посадили його в авто і відвезли у невідомому напрямку. Опубліковано також відео інциденту.



Згодом поліція Москви все ж принесла вибачення батькам затриманого хлопчика та наголосила, що готується службова перевірка щодо інциденту.