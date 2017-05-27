Жорстоке затримання хлопчика в Москві: у поліції вибачилися перед батьком дитини

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У поліції Москви принесли вибачення батькові хлопчика, якого 26 травня правоохоронці затримали в центрі російської столиці за декламування "Гамлета" Вільяма Шекспіра.
Про це в Twitter написала адвокат Тетяна Соломіна.
Вона зазначила, що протокол за неналежне виконання батьківських обов'язків буде анульований.
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"Дитина вдома. Батькові принесені вибачення заступником начальника поліції з охорони громадського порядку МВС по ЦАО. Протокол буде анульований", – мовиться у повідомленні.
Соломіна додала, що буде проведена службова перевірка дій співробітників поліції.
Нагадаємо, 26 травня у Москві поліцейські жорстоко схопили хлопчика, який читав вірші, посадили його в авто і відвезли у невідомому напрямку. Опубліковано також відео інциденту.