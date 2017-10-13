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Журбинка дня: у Японії помер "закоханий" у вигадану дівчинку пінгвін

20:05, сьогодні 1342 Читать новость на русском
Грейп-кун і Мідорі
Грейп-кун і Мідорі / Фото з вільних джерел

У зоопарку японського міста Міясіро помер пінгвін Гумбольдта на прізвисько Грейп-кун, який здобув популярність завдяки своїй "закоханості" у фігуру дівчинки Хулуле з відомого аніме.

За рівнем трагізму, печалі та драми, історія Грейп-куна не поступається найсумнішим романам Ремарка: не так про війну, як про нещасну і неможливу любов. Про цей випадок написали працівники зоопарку.

Все почалось з того, що Грейп-куна кинула його "дівчина" Мідорі, стосунки з якою тривали близько 10 років: Мідорі вирішила покинути свого партнера заради більш молодого конкурента, який мешкав з ними в одному вольєрі. Стандартна ситуація, молодість бере своє.

Але печалі Грейп-куна не було меж – розрив із коханою виявився набагато важчим, аніж можна було б подумати: птах віддалився від родичів, тримався осторонь соціуму і, певно що б, заливав би себе алкоголем, як би тільки у нього була така можливість.

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Але з часом працівники зоопарку помітили, що Грейп-кун почав надто багато уваги звертати на встановлену у вольєрі фігурку дівчинки-пінгвіна на ім'я Хулуле: Грейп-кун увесь час дивився на неї, проводив біля фігурки години й, судячи з поведінки, як запевняли працівники зоопарку, радо звив би із нею гніздо, знову ж таки, якби тільки й це було можливо.

Так почалась велика любов Грейп-куна і Мідорі, яка стала культовою у Японії.

Але у жовтні стало відомо, що птах занедужав. Хвороба прогресувала, тож птаха перевели з відкритого вольєра, щоб заховати від відвідувачів. "Кохану", само собою, перевезли теж, щоб не розлучати пару у такий складний момент.

Але все було марно: Грейп-кун помер 13 жовтня у критичному для його виду віці 20 років.

Фанати сприйняли сумну звістку з гіркотою і опублікували кілька фан-арт, присвячених "любові" Грейп-куна і Хулуле.

Теги: LifeStyle світ тварин Японія
Джерело: 24 Канал
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