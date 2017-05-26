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Журналіст назвав єдину умову, за якої Путін покине Донбас

08:38, сьогодні 5656 Читать новость на русском
Володимир Путін
Володимир Путін / unian.net

Росія не віддасть Україні Крим просто так, адже для цього треба змінювати конституцію. А от з Донбасу Путіну легше піти, однак за це він хоче скасування санкцій.

Про це "Апострофу" розповів російський журналіст і публіцист Леонід Радзіховський.

За його словами, заяви американського президента Дональда Трампа ніякої ролі не відіграють у вирішенні конфлікту на Донбасі. Як відомо, він заявив, що підтримує ідею притягнути Росію до відповідальності за анексію Криму і ситуацію на Донбасі. Однак, такими заявами, на думку журналіста, Трамп просто відбивається від звинувачень у зв’язках з Росією.

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"Заяви Трампа, який зараз — "кульгава качка", не вплинуть на Путіна. Тому він нікуди не піде з Криму і Донбасу. Крим увійшов до складу Російської Федерації (в результаті незаконної анексії у 2014 році, –"24"). Виключити його можна, тільки змінюючи конституцію. Неможливо уявити собі ситуацію, щоб у Росії змінили конституцію заради того, щоб відпустити Крим. Якщо Росія буде розвалюватися на шматки, то і не таке станеться, але в звичайній ситуації цього не відбудеться. Відсутність та присутність Путіна нічого не змінює", – зазначив Радзіховський.

А Донбас Путіну не потрібний, переконаний публіцист. Та щоб піти з Донбасу, Кремль хоче отримати щось взамін, щоб продати це своїм виборцям.

"Єдина умова виходу з Донбасу — повне і беззастережне скасування санкцій. Путіну потрібні стовідсоткові гарантії скасування санкцій. Тоді він, можливо, почне виконувати угоди. Мені здається, це той варіант, на який Путін міг би погодитися. Але Захід скаже: ви спочатку виконайте, а там видно буде. Це безвихідна ситуація", – зазначив Радзіховський.

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Теги: Україна Політика Новини Росії Україна – Росія Війна на Донбасі Володимир Путін Анексія Криму
Джерело: 24 Канал
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