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ВИБУХ НА ШАХТІ НА ЛЬВІВЩИНІ БЛОКАДА РОМАН НАСІРОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Журналіст оприлюднив причини війни на Донбасі

22:48, сьогодні 226 Читать новость на русском
Сергій Лойко
Сергій Лойко / "РБК-УКраїна"

Раніше жодних передумов для початку війни в Україні не було, натомість у Кремлі дотримувались іншої думки.

Про це заявив кореспондент Los Angeles Times Сергій Лойко у ефірі 5 Каналу.

"Це єдина війна, на яких я був за 25 років, протягом яких я працюю в Los Angeles Times, це єдина війна, для початку якої не було жодних причин всередині України: ні в Криму, ні на Донбасі", – наголосив журналіст.

Також, на його думку, те, що відбулося, можна пояснити єдиними причинами, які є та було придумано у Кремлі.

Читайте також: Хто винен у війні на Донбасі: неочікувана відповідь українців

Теги: журналісти Україна Політика Війна на Донбасі Новини Росії Україна-Росія Анексія Криму
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