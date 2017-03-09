Журналіст показав "Звіра", що влучно знищив російського снайпера

Цієї ночі український боєць врятував чимало життів військових, влучно знищивши ворожого снайпера. Хлопець з позивним "Звір" виявився вправнішим у снайперській дуелі.

Про це повідомив військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

"Спасибі, моя іграшка, що не підвела", – цитує "Звіра" журналіст.

Як розповідає Цаплієнко, український стрілець – звичайний солдат-контрактник, проте він виявився швидшим і точнішим від росіянина.

До речі, українські бійці навіть спробували врятувати життя російському снайперу, зокрема, надати йому першу допомогу. Однак, він не вижив.

"Шкода. У Гаазі дуже потрібні свідки", – додав Цаплієнко.

Нагадаємо, цієї ночі в районі Авдіївки наші військовослужбовці виявили ворожу снайперську групу. Одного снайпера було знищено. Пізніше стало відомо, що вбитий терорист виявився громадянином Росії.