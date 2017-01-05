Журналіст пояснив, чому Путін не піде на жодні поступки щодо Донбасу

Кремль ніколи не погодиться на жодні поступки щодо Донбасу чи Криму, бо це означатиме кінець російського впливу в регіоні.

Про це пише журналіст Віталій Портников у статті на Espreso.tv.

Журналіст зазначає, що російський президент Володимир Путін не піде на поступки, продовжуючи наполягати на тому, що Москва не має ніякого відношення до "громадянського конфлікту" на Донбасі.

У Кремлі чудово розуміють, що будь-яка поступка Донбасом – а мінські угоди передбачають, серед іншого, виведення російських військ з окупованих територій і повернення контролю над кордоном – стане кінцем російського впливу в регіоні,

– вказує Портников.

Автор наголошує, що всі плани американських експертів, які мріють про примирення з Кремлем, приречені на повний провал.

Зокрема, Портников наводить як приклад слова американського дипломата і експерта Томаса Грема, який запропонував легітимізувати окупацію Криму, порекомендувавши Путіну виплатити Україні компенсацію.

"Путін ніколи не погодиться ні на повторний референдум, ні тим більше на "грошову компенсацію"... Для нього відступ – це кінець режиму. І Путін буде рухатися далі просто тому, що на цьому імперському русі і протистоянні із Заходом ґрунтується його влада", – резюмував Портников.

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