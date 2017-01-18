Журналіст пояснив, чому у США та Росії знову не складуться стосунки

Заяви обраного президента США Дональда Трампа про можливість зняття санкцій з Росії в обмін на скорочення ядерних арсеналів були сприйняті, як ознака "відмови від України", проте несподівано російська сторона розкритикувала цю ініціативу.

Про це у колонці видання "Главред" пише журналіст, політичний оглядач Віталій Портников.

"Сталося те, що навряд чи могли передбачити і сам Трамп, і спостерігачі, які намагалися викреслити нову логіку в його діях. Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков відреагував на заяви майбутнього лідера США з демонстративною холодністю, відмовившись пов'язувати зняття санкцій і питання ядерного роззброєння. У тому ж дусі почали висловлюватися і близькі до Кремля політики та експерти", – зазначив Портников.

Він вважає, що президент РФ Володимир Путін надто сильно залежить від російських силовиків, тому не може погодитися на пропозицію Трампа.

Путіну простіше піти з Донбасу, ніж почати переговори про скорочення озброєнь. Потрібно розуміти, що в економічних умовах, в яких сьогодні перебуває Росія, Путін – перш за все президент силовиків. А силовики впевнені, що в питаннях скорочення озброєнь Росія... "досягла дна", і будь-які нові скорочення означатимуть здачу її національних інтересів і вразливість перед Заходом, перед Сполученими Штатами. Російські генерали, які підтримують путінський режим, впевнені, що воюють зовсім не з українцями, а з "америкосами". І вони сприймають заяву Трампа, як хитрість – пообіцяти відмову від якихось там санкцій в обмін на пролом у російській обороні,

– пояснює журналіст.

Проте, як вважає Портников, Трамп не думав так само. Він просто озвучив найпростішу, на його думку, тему – взяти і скоротити ядерні озброєння, їх і так забагато.

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"Але Трамп – неофіт у політиці, він ніколи не вивчав проблему озброєнь і вже тим більше не уявляє ставлення до цієї проблеми російського політичного і військового керівництва. Саме тому його перша – і, як видається, простодушна – пропозиція на адресу Кремля була сприйнято в Москві з обуренням. І невідомо, чи вважатимуть у Кремлі, що Трамп просто не розуміє проблематики, про яку говорить. Чи ... вирішать, що новий американський президент хоче обдурити "самого" Путіна", – мовиться у матеріалі журналіста.

Портников додав, що проблемою в налагодженні відносин США і Росії може стати те, що Путін нічого не зможе запропонувати новому президенту.

Російсько-американський діалог не відбудеться зовсім не тому, що Трампу нічого запропонувати Путіну. А тому, що Путіну нічого запропонувати Трампу,

– підсумував він.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що готовий запропонувати президенту Росії Володимиру Путіну зняття санкцій в обмін на скорочення ядерних арсеналів.