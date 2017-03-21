Журналіст розповів моторошні подробиці життя в "ДНР"

В окупованій Горлівці Донецької області знайшли тіла двох молодих хлопців, які зникли восени 2016 року.

Повідомлення про те, що зникли двоє хлопців – Микита Шевченко (1994 року народження) та Євген Ратнік (1993 року народження) – було розміщено в соціальних мережах.

Тіла хлопців знайшли закопаними в лісі. Про це повідомляє журналіст Денис Казанський на своїй сторінці в Facebook.

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Журналіст відзначає, що про такі випадки сепаратистські ЗМІ мовчать. Дізнатися про долі зниклих людей можна лише із соціальних мереж.

Уявляю, яке пекло там діється насправді,

– написав Казанський.