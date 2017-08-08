Журналіст розповів про Путіна, якого вбили на початку 90-х

Свій Володимир Путін був і у Херсоні, щоправда його ліквідували у 1994 році.

Про це пише відомий журналіст Денис Казанський на своїй сторінці у Facebook.

"Виявляється, в Херсоні колись був свій Володимир Путін, якого вбили в 1994 році. Писали, що через крадений бензин. Але ми ж знаємо правду – Термінатор помилився", – підкреслив він.

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Крім того, журналіст опублікував витяги з матеріалів про події тих часів.

Судячи зі статей, Володимир Путін був заступником голови Херсонської обласної ради, а розстріляли його біля власного житла у машині, де він перебував разом з водієм.