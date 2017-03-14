Журналіст розповів про стан затриманих блокувальників у Кривому Торці

У блокувальників, яких затримали силовики на редуті "16 добровольчого батальйону", діагностовано численні травми.

Про це пише журналіст Ігор Громов на своїй сторінці у Facebook.

Як він зазначив з посиланням на координатора редуту "Сільвера", затриманих блокувальників отруїли газом.

Крім того, у деяких з них є підозра на струс мозку.

Щодо самого "Сільвера", то наразі він перебуває у лікарні , оскільки отримав певні травми.

Також координатор редуту зазначив, що наразі всіх затриманих відпускають і блокувальники намагаються з ними вийти на зв'язок.

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"Вони перебували у дев'яти різних райвідділках. Представники СБУ запевняють, що випустили всіх затриманих активістів", – наголосив учасник блокади.

Крім того, журналіст нагадав і розповів додаткові деталі щодо розгону редуту.

За словами Сільвера, зранку на блокпост прибули представники СБУ, перевірили документи в учасників блокади та поїхали. Відразу після цього приїхали 2 вантажівки, забиті спецпризначенцями, які без будь-яких пояснень напали на активістів, запакували їх із застосуванням вогнепальної зброї. У активістів забрали телефони, з яких видалили контакти та відеозаписи, та розвезли по різних райвідділках Донецької області,

– зауважив він.

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Наостанок Ігор Громов заявив, що Штаб блокади оголошує повну мобілізацію та закликає патріотів України приєднуватися до блокади.

Нагадаємо, 13 лютого відбувся силовий розгін редуту "16 добровольчого батальйону" у Кривому Торці, в результаті чого було затримано 43 особи. Згодом нардеп Семен Семенченко повідомив, що активістів звинувачують у володінні незаконною зброєю.



Уночі проти 14 березня віце-спікер ВР Оксана Сироїд зазначила, що усіх затриманих відпустили, натомість у самій поліції стверджують, що відпустили лише 20 блокувальників.