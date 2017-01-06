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Журналіст The Times розповів, як "Россия 24" готувала пропагандистську операцію

16:12, сьогодні 5373 Читать новость на русском
Російські пропагандисти хотіли залучити британського журналіста
Російські пропагандисти хотіли залучити британського журналіста / Фото з відкритих джерел

Журналіст британської газети The Times Максім Такер оприлюднив аудіозапис розмови зі співробітницею телеканалу телеканалу "Россия 24".

"Державний телеканал з Росії запропонував мені взяти участь у пропагандистській операції. Я записав розмову", – написав Такер у Twitter.

Сам запис розмови розміщений на сервісі SoundCloud.

На аудіозаписі журналіст спілкується з дівчиною, яка розповідає, що працює на телеканалі «Россия 24». Такер уточнив у неї суть співпраці.

Згодом ця дівчина поговорила з чоловіком на ім'я Сєргєй і відповіла британському журналісту, що начебто українські журналісти мають компрометуючий аудіозапис розмов президента України Петра Порошенка загальною тривалістю близько 17 годин. За її словами, українські журналісти можуть передати ці записи і Такеру, і "Россия 24".

Співробітниця "Россия 24" запропонувала Такеру проїхати разом з ними на зустріч, щоб зняти відео, як ніби це він передає російському телеканалу ці аудіозаписи.

Якщо ви погодитеся, то ми готові обговорити з вами всі деталі,
– наголосила вона та додала, що вони готові оплатити переліт до міста, де відбудеться зустріч.

Після цього журналіст The Times відповів, що телеканал "Россия 24" є творцями пропаганди, і йому запропонували взяти участь в пропагандистській операції.

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Теги: Україна Політика Новини Росії Російська пропаганда журналісти ЗМІ
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