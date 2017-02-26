Журналіст вказав на цікаву деталь візиту Савченко на Донбас

Під час візиту народного депутата Надії Савченко до окупованого Донецька її охороняли навіть краще за нещодавно убитих "Гіві" та "Моторолу".

Таку думку висловив відомий журналіст Денис Казанський у блозі "Интересное фото с Савченко в Донецке", який опубліковано на сайті "24".

Охорона, до слова, є якоюсь дивною. "ДНР"івці давно вже не носять балаклави та не приховують свою особу. Охорона Захарченко ходить без масок. А тут така конспірація. До чого б? Якісь спеціальні росіяни, яким довірили охороняти VIP-гостя? Які ще версії?

– дивується він.

Також він порівняв долю двох бранців Кремля – Надії Савченко та Ігоря Козловського.

63-річний викладач університету Ігор Козловський з букетом хронічних хвороб вже рік сидить у Донецьку в підвалі, як особливо небезпечний терорист. А ветеран добробату, "кривава навідниця", яку Росія визнала винною у вбивстві журналістів, прогулюється Донецьком у супроводі озброєної охорони бойовиків,

– підкреслює Казанський.

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