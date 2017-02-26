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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
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ЄВРОБАЧЕННЯ-2017 НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Журналіст вказав на цікаву деталь візиту Савченко на Донбас

15:23, сьогодні 2855
Надія Савченко в оточенні терористів у Донецьку
Надія Савченко в оточенні терористів у Донецьку / Getty Images

Під час візиту народного депутата Надії Савченко до окупованого Донецька її охороняли навіть краще за нещодавно убитих "Гіві" та "Моторолу".

Таку думку висловив відомий журналіст Денис Казанський у блозі "Интересное фото с Савченко в Донецке", який опубліковано на сайті "24".

Охорона, до слова, є якоюсь дивною. "ДНР"івці давно вже не носять балаклави та не приховують свою особу. Охорона Захарченко ходить без масок. А тут така конспірація. До чого б? Якісь спеціальні росіяни, яким довірили охороняти VIP-гостя? Які ще версії?
– дивується він.

Також він порівняв долю двох бранців Кремля – Надії Савченко та Ігоря Козловського.

63-річний викладач університету Ігор Козловський з букетом хронічних хвороб вже рік сидить у Донецьку в підвалі, як особливо небезпечний терорист. А ветеран добробату, "кривава навідниця", яку Росія визнала винною у вбивстві журналістів, прогулюється Донецьком у супроводі озброєної охорони бойовиків,
– підкреслює Казанський.

Читайте також: Савченко – феномен для України, – Кравчук

Теги: Війна на Донбасі Україна журналісти Політика Надія Савченко Новини Донецька
Джерело: 24 Канал
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