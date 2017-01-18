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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Журналісти Білого дому написали жорсткого листа Трампу

20:37, сьогодні 336 Читать новость на русском
Стосунки між Трампом та журналістами напружені
Стосунки між Трампом та журналістами напружені / Minval

Журналісти, які акредитовані при Білому домі, написали доволі жорсткого відкритого листа новообраному президенту Дональдові Трампу.

Від імені медійників звернувся головний редактор видання "Columbia Journalism Review" Кайл Поуп.

Напередодні інавгурації журналісти вирішили нагадати обраному президенту, що правила спілкування з пресою встановлюють вони. Теперішні ж відносини з Трампом називають напруженими. Дорікають йому за зверхність – згадують образи, насмішки і навіть погрози, які Трамп адресував їхнім колегам.

Медійники обіцяють тримати руку на пульсі усіх обіцянок та дій майбутнього президента.

Читайте також: Проти Трампа подали позов до суду

Теги: Політика США Дональд Трамп ЗМІ Медіа
Джерело: 24 Канал
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