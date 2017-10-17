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Журналісти дізнались, скільки "тролів" РФ було залучено для впливу на вибори в США

13:03, сьогодні 331 Читать новость на русском
"Фабрика тролів" / kh.depo.ua

У Санкт-Петербурзі "фабрика тролів" виділила до третини свого штату, щоб повпливати на вибори президента США і виплати їм становили близько 1 мільйона доларів.

Про це йдеться в розслідуванні "РБК".

Повідомляється, на піку передвиборчої кампанії, влітку 2016 року, "американський відділ" збільшився до 80-90 осіб. При цьому весь штат "фабрики" налічує до 250 осіб. Зарплати в "американському відділі" становили від 80 до 120 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Видання повідомляє, що керівником відділу був 27-річний виходець з Азербайджану Джейхун Асланов. Але сам він спростовує свою причетність до "фабрики тролів".

Після внутрішнього розслідування соцмереж 118 спільнот "фабрики" у Facebook, Twitter та Instagram були заблоковані в серпні-вересні 2017 року. Загальна кількість підписників цих спільнот становила близько 6 мільйонів осіб, в 2016 році охоплення постів досягало 30 мільйонів осіб в тиждень. Крім цього, відділ організував близько 40 реальних мітингів і протестів в США.

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Як йдеться в розслідуванні, основним напрямком роботи "американського відділу" було висвітлення расових проблем в США. Крім цього "тролі" писали про відокремлення Техасу, нелегальну міграцію та право на носіння зброї.

Витрати на зарплати співробітникам "американського відділу" ЗМІ оцінює в $1 млн на рік. Ще близько $200 тис. за два роки було витрачено на просування в соцмережах і забезпечення реальних акцій в США.

За твердженням ЗМІ, "американський відділ" працює досі зі штатом близько 50 осіб.

Нагадаємо, Twitter розпочав активну співпрацю із Сенатом США. Компанія активізувала свої зусилля після гострих звинувачень у несерйозному ставленні до розслідування щодо втручання Росії у вибори президента Америки.

Теги: Новини політики США Російська пропаганда Новини Росії Соцмережі Вибори у США
Джерело: 24 Канал
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