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Журналісти отримали нові докази шахрайства на столичній митниці

18:52, сьогодні 307 Читать новость на русском
Журналісти отримали нові докази шахрайства на столичній митниці
Журналісти отримали нові докази шахрайства на столичній митниці / Фото із відкритих джерел

Доки у відомстві Романа Насірова перевіряють неодноразові сигнали про корупцію керівника Київської митниці Сергія Тупальського, митні махінатори й далі безкарно реалізують сірі схеми, обкрадаючи державний бюджет.

Так, сайт "Главком" на підставі наявних у нього документів, доводить, що компанія-імпортер "Софія Пром Тех" лише на одному митному посту "Столичний" завдала збитків бюджету на суму понад 300 тисяч доларів.

Ця фірма створена рік тому, і за цей час щодо її діяльності порушено 6 кримінальних проваджень. "Софія Пром Тех", що працює з досить сумнівними китайськими виробниками, заробляє на заниженні ваги вантажу. Так, згідно з митною декларацією, контейнер з жіночим взуттям виїхав з Одеського порту заявленою вагою брутто 12336 кг, а на термінал митного оформлення приїхав з суттєво меншою вагою – 8385 кг. Теж саме з вагою нетто, від якої рахуються митні платежі до бюджету. Тобто, шахраї на внутрішній митниці змінюють фактурну вартість товару, підкладаючи додатковий інвойс.

Інша схема, через яку "худне" вантаж, працює завдяки заміні імпортером кодів УКТ ЗЕД (Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності): при оформленні товару на кордоні зазначається, що заїжджають чоловічі кросівки, а на внутрішній митниці вони оформлюються як жіночі туфлі або підліткові кросівки, що знижує їхню вагу.

Митники не можуть не бачити ці махінації, – переконані журналісти, – тож йдеться про добре працюючу злочинну схему. У зв’язку з виявленими зловживаннями на Київській митниці видання спрямувало інформаційні запити до Державної фіскальної служби та Національного антикорупційного бюро.

"Главком" також нагадав про свій попередній запит до ДФС щодо ознак корупції на митному посту "Столичний". Зокрема, розслідувачі викрили схему діяльності фірми "Тріумф-СВ". У період керівництва нинішнього в.о. начальника Київської митниці Сергія Тупальського митними постами "Святошин" і "Столичний" оформленням вантажних митних декларацій займалася саме фірма "Тріумф-СВ", де він є співзасновником.

Крім того, фігура Тупальського привернула увагу й журналістів програми "Гроші", які не лише викрили махінації на митниці і показали, де і як живе головний столичний митник, але й знайшли пояснення, чому він не цікавий НАБУ, - заступником директора Антикорупційного бюро працює земляк і товариш Тупальського Анатолій Новак.

Теги: Україна
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