Журналісти озвучили приголомшливу температуру під час спеки у маршрутках

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У Києві журналісти заміряли температуру у громадському транспорті під час аномально спекотних днів..
Про це пише пише ТСН.
В Україні вже кілька днів лютує аномальна спека, яка особливо відчувається у громадському транспорті, адже більшість засобів не мають кондиціонерів.
Журналісти вирішили провести експеримент і виміряли температуру у: тролейбусі, трамваї, маршрутці, метро і таксі.
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Зокрема, на вулиці на сонці термометр зафіксував +45 градусів тепла, а у трамваї +43. У тролейбусі прилад показав +41 градус тепла.
У салоні громадського автобуса термометр показав +44 градуси, і це при тому, що всі вікна на люки транспорту були відчинені. Такі ж дані прилад показав і у маршрутці. А в автобусах з кондиціонерами +38 градусів.
У метро на наземних станціях – +42 градуси за Цельсієм, трохи прохолодніше на станціях, які розташовані глибше під землею.
У салоні таксі +43 градуси тепла. Медики рекомендують: зараз у таку спеку з собою необхідно постійно мати пляшку води та накриття на голову.
Нагадаємо, аномальна спека в Україні "вбила" вже двох людей: пенсіонерка померла у громадському транспорті у Луцьку, а у Львові серце чоловіка не витримало просто посеред вулиці.