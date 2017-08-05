Журналісти озвучили приголомшливу температуру під час спеки у маршрутках

У Києві журналісти заміряли температуру у громадському транспорті під час аномально спекотних днів..

Про це пише пише ТСН.

В Україні вже кілька днів лютує аномальна спека, яка особливо відчувається у громадському транспорті, адже більшість засобів не мають кондиціонерів.

Журналісти вирішили провести експеримент і виміряли температуру у: тролейбусі, трамваї, маршрутці, метро і таксі.

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Зокрема, на вулиці на сонці термометр зафіксував +45 градусів тепла, а у трамваї +43. У тролейбусі прилад показав +41 градус тепла.

У салоні громадського автобуса термометр показав +44 градуси, і це при тому, що всі вікна на люки транспорту були відчинені. Такі ж дані прилад показав і у маршрутці. А в автобусах з кондиціонерами +38 градусів.

У метро на наземних станціях – +42 градуси за Цельсієм, трохи прохолодніше на станціях, які розташовані глибше під землею.

У салоні таксі +43 градуси тепла. Медики рекомендують: зараз у таку спеку з собою необхідно постійно мати пляшку води та накриття на голову.

Нагадаємо, аномальна спека в Україні "вбила" вже двох людей: пенсіонерка померла у громадському транспорті у Луцьку, а у Львові серце чоловіка не витримало просто посеред вулиці.