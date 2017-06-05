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ЛЮБОМИР ГУЗАР ТЕРАКТ У ЛОНДОНІ СТРІЛЯНИНА В КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Журналісти показали, як в одеситів крадуть "визволений" Саакашвілі пляж: фото

16:56, сьогодні 1834 Читать новость на русском

На пляжі поблизу колишньої вілли нардепа Василя Хмельницького відновлюють паркан, який частково зніс екс-очільник Одещини Міхеїл Саакашвілі.

Про це повідомляє "Думська".

Видання зазначає, що поблизу вілли почалися незрозумілі будівельні роботи і на місці знесених в 2015 році секцій паркану виросли бутафорські камені.

За словами охоронця, екскаватори розчищають дно від каменів, а на місці чотириметрової стіни буде декоративна огорожа з арочним входом. При цьому видання зазначає, що прохід на пляж поки є.

Як зазначає "Думська", це єдиний пляж Одеси, який перебуває у приватній власності. Його незаконно включили до складу земельної ділянки, на якій розташована вілла.

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Теги: Україна Одеса Фотоновини
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