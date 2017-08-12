Журналісти розгромили аргументами скандальну заяву Реви про те, що українці забагато їдять

Скандальна заява міністра соціальної політики України Андрія Реви про те, що українці витрачають на продукти більше, ніж німці, бо забагато їдять, є некоректною. Це довели журналісти, які порівняли ціни та витрати на продукти харчування в Німеччині та Україні.

Про це мовиться в сюжеті "Німецької хвилі", опублікованому на Facebook-сторінці видання.

Так, за підрахунками журналістів, середньостатистичний німець витрачає на їжу 355 євро на місяць, а українець – приблизно 40 євро. У відсотковому співвідношенні до середньої зарплати українці й справді витрачають на харчування значно більше. Усе тому, що по-перше, середня зарплата німця є незрівнянно вищою, а по-друге, продукти в Україні хоч і дешевші, ніж у Німеччині, однак не настільки, щоб казати про дешевизну.

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Навпаки, ціни на харчі в Україні щороку стрімко зростають, тоді як у Німеччині інфляція майже непомітна. Тому порівняння міністра некоректне, оскільки не відображає повної картини,

– зазначається в сюжеті.

Видання також прокоментувало слова українського міністра про раціон німців. Так, за статистикою, у 2016 році німці найбільше вживали молочні продукти: молоко, сир і масло. На другому місці в німців були фрукти й овочі, а в українців – овочі та хліб.

"Щодо м'яса й ковбаси, то в середньому німець з'їдає їх щомісяця на 4 кг більше, ніж українець", – відзначили журналісти.

Видання наголосило, що раціон німців не дуже відрізняється від українського, і німці не дуже економлять на продуктах.

Нагадаємо, міністр соцполітики Андрій Рева заявив, українці витрачають на їжу половину заробітку не тому, що мало заробляють, а тому, що багато їдять. Міністр також порівняв у цьому сенсі українців із німцями.