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Журналісти розгромили аргументами скандальну заяву Реви про те, що українці забагато їдять

13:48, сьогодні 1249 Читать новость на русском
Заява Реви про те, що українці забагато їдять, є некоректною
Заява Реви про те, що українці забагато їдять, є некоректною / РБК-Україна

Скандальна заява міністра соціальної політики України Андрія Реви про те, що українці витрачають на продукти більше, ніж німці, бо забагато їдять, є некоректною. Це довели журналісти, які порівняли ціни та витрати на продукти харчування в Німеччині та Україні.

Про це мовиться в сюжеті "Німецької хвилі", опублікованому на Facebook-сторінці видання.

Так, за підрахунками журналістів, середньостатистичний німець витрачає на їжу 355 євро на місяць, а українець – приблизно 40 євро. У відсотковому співвідношенні до середньої зарплати українці й справді витрачають на харчування значно більше. Усе тому, що по-перше, середня зарплата німця є незрівнянно вищою, а по-друге, продукти в Україні хоч і дешевші, ніж у Німеччині, однак не настільки, щоб казати про дешевизну.

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Навпаки, ціни на харчі в Україні щороку стрімко зростають, тоді як у Німеччині інфляція майже непомітна. Тому порівняння міністра некоректне, оскільки не відображає повної картини,
– зазначається в сюжеті.

Видання також прокоментувало слова українського міністра про раціон німців. Так, за статистикою, у 2016 році німці найбільше вживали молочні продукти: молоко, сир і масло. На другому місці в німців були фрукти й овочі, а в українців – овочі та хліб.

"Щодо м'яса й ковбаси, то в середньому німець з'їдає їх щомісяця на 4 кг більше, ніж українець", – відзначили журналісти.

Видання наголосило, що раціон німців не дуже відрізняється від українського, і німці не дуже економлять на продуктах.

Нагадаємо, міністр соцполітики Андрій Рева заявив, українці витрачають на їжу половину заробітку не тому, що мало заробляють, а тому, що багато їдять. Міністр також порівняв у цьому сенсі українців із німцями.

Теги: Скандал Новини України гроші Новини політики Міністерство соціальної політики
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