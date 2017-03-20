Журналісти розкрили кілька корупційних схем в ОРДЛО, які дозволяли відмивати мільярди гривень

Доки прем'єр-міністр Володимир Гройсман говорить про малоймовірні 3,5 мільярдів доларів збитків через блокаду, журналісти виявили як мінімум кілька схем, які справді "викачували" з бюджету великі гроші.

Не встиг президент України ввести в дію рішення про зупинку транспортного сполучення з окупованими територіями на Сході, як відразу почав рахувати потенційні збитки від цього кроку. І навіть пообіцяв виставити рахунки усім, хто організував торгівельну блокаду.

Гарант Конституції заявив, що бюджет недоотримає мільярди гривень податків, які платили підприємства, що фізично знаходяться на непідконтрольній території. А Гройсман, ще до рішення РНБОУ навіть називав цю суму – це 3,5 мільярди доларів.

Якими розрахунками керувався прем'єр – достеменно невідомо. Та серйозні аналітичні видання відразу поставили під сумнів цю цифру.

Читайте також: Мінфін повідомив, скільки мільярдів Україна втратить від блокади Донбасу, – ЗМІ

Тож потенційні збитки від розриву зв'язків з Донбасом в рази менші, ніж малюють урядовці. Та коли вони розповідають про втрати для бюджету від блокади, чомусь не дають оцінок збитків, завданих окремими ділками або від контрабанди товарів в ОРДЛО.

Одна лише ця схема, розповів Денис Казанський, завдала мільярдних збитків бюджету. Мова йде про поставки брухту кольорових металів в ОРДЛО протягом 2015-2016 років.

Перша схема

Схема проста: з контрольованої території в ОРДЛО їхали потяги з металобрухтом. Далі, прибуваючи на окуповану територію, брухт через неконтрольовані ділянки кордону йшов у Росію. Там його продавали за готівку. Оскільки лінія розмежування – це не державний кордон, то експортне мито (а це 15% з кожної тонни) ніхто не платив.

Різницю клали в кишеню, частково підкидаючи гроші бойовикам, аби ті не чіпали. Схожими оборудками займалися маленькі фірми. Та на цьому махінації з "чорною дірою ДНР/ЛНР" не закінчувалися.

Друга схема

Інша схема діяла цілком навпаки: через, тепер вже контрольований, український кордон з Росією ці фірми везли харчові продукти, які по документах фігурували як експортний товар в "умовну" Грузію чи Росію.

Фіктивний експорт, за підрахунками блогера, дав можливість "спритним ділкам" вимити з бюджету близько 260 мільйонів гривень. Що ж до контрабанди брухту, то тут збитки ще більші. Заступник голови комітету економічної політики в парламенті, Юрій Соловей, один з небагатьох, хто звертав увагу Генпрокуратури на подібні махінації ще у 2015 році. Та перші рухи по цих справах і фірмах пішли тільки наприкінці 2016 року.

Читайте також: Вони собі вени обрізають, – донеччани про блокаду

Понад 1 мільярда гривень – і це тільки на контрабанді брухту та фіктивному експорті продуктів. Сума абсолютно співставна до 2 мільярдів потенційних втрат податків від підприємств з окупованих територій.

Понад тиждень тому журналісти 24 Каналу звернулися до прес-служби Наталії Королевської з одним питанням: чи може вона спростувати факти транспортування її фірмами брухту на неконтрольовані території? Відповіді не отримали досі.

Нагадаємо, 15 березня на засідання РНБО було ухвалено, що Україна припиняє торгівлю з окупованим Донбасом. Із 13:00 того ж дня припинилися усі вантажні перевезення через лінію розмежування.



Вже 16 березня Президент Петро Порошенко ввів у дію вищезазначене рішення РНБО.