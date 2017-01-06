Журналісти розповіли, де в Україні влаштували найдорожчі новорічні заходи

Заходи, які проводила Дніпровська мерія, стали найдорожчими в Україні.

Як пишуть "Наші гроші", в їхній список найдорожчих підрядів на проведення культмасових заходів упродовж грудня 2016 року потрапили ті, організацією яких займалися через систему ProZorro за кодом закупівлі "ДК 021:2015: 79952100-3 — Послуги з організації культурних заходів".

Так, за інформацією журналістів, 9 з 10 позицій такого рейтингу посіли заходи, якими займалися у мерії Дніпра – загальна сума таких новорічних гулянь становить 13,23 мільйона гривень.

Одна частина підрядів від Департаменту інформполітики Артема Нідєлька на суму в 5,21 мільйона гривень пішла на новорічні святкові заходи на площі Героїв Майдану.

Ще 0, 45 мільйона гривень цей департамент виділив на проведення Новорічних свят в фойє міськради. Тут лише декорування штучної ялинки висотою 2,7 метра пластиковими іграшками та гірляндами коштує 153 тисячі гривень.

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Крім того, у мерії Дніпра виділили 82 тисячі гривень на фотозону "Бюро Діда Мороза", а решту 215 тисяч гривень розділять між аніматорами та танцюристами, які мають проводити дитячі шоу в мерському фойє.

При цьому на танцюристів виділено лише 17 тисяч, а 198 тисяч розділять чотири "персонажі" і один ходуліст за 10 днів по 8 годин роботи. Тобто їхні послуги оцінено у 495 гривень за годину роботи.

"Департамент гуманітарної політики Дніпропетровської міської ради" Геннадія Глядчишина уклав низку угод на 7,57 мільйона гривень на проведення театральних заходів та виступів квнівців.

Решта витрат у рейтингу – новорічні вистави від Київського театру юного глядача на Липках, якому столична мерія виділила 1 мільйон гривень.

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