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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Журналісти розповіли, як Надія Савченко хвалить Захарченка та Плотницького у Берліні
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Журналісти розповіли, як Надія Савченко хвалить Захарченка та Плотницького у Берліні

16:13, сьогодні 26544 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Радіо Свобода

Народний депутат Надія Савченко відправилась до Берліну, де провела прес-конференцію про війну в Україні.

Не обійшлося під час її зустрічі з журналістами і про питання її стосунків з лідерами бойовиків Олександром Захарченком та Ігорем Плотницький. На думку Надії Савченко – це "загнані, змучені війною люди, які більше не хочуть воювати, розумні, тверезі, які заслуговують на мою повагу". Про це пише журналіста Наталка Фібріх, яка була на зустрічі.

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Також у своєму виступу Надія Савченко заявила, що Росія повинна сприяти обміну полонених за формулою всіх на всіх, а також звільнити українських бранців, які перебувають на території Росії. Чи хоча б обміняти їх на тих військових, які перебувають в українських тюрмах.

Нагадаємо, сьогодні Надію Савченко виключили з української делегації в ПАРЄ

Теги: Україна Війна на Донбасі Надія Савченко
Джерело: 24 Канал
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