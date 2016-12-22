Журналісти розповіли, як Надія Савченко хвалить Захарченка та Плотницького у Берліні

Народний депутат Надія Савченко відправилась до Берліну, де провела прес-конференцію про війну в Україні.

Не обійшлося під час її зустрічі з журналістами і про питання її стосунків з лідерами бойовиків Олександром Захарченком та Ігорем Плотницький. На думку Надії Савченко – це "загнані, змучені війною люди, які більше не хочуть воювати, розумні, тверезі, які заслуговують на мою повагу". Про це пише журналіста Наталка Фібріх, яка була на зустрічі.

Читайте також: Савченко вразила заявою про наказ вбити її

Також у своєму виступу Надія Савченко заявила, що Росія повинна сприяти обміну полонених за формулою всіх на всіх, а також звільнити українських бранців, які перебувають на території Росії. Чи хоча б обміняти їх на тих військових, які перебувають в українських тюрмах.

Нагадаємо, сьогодні Надію Савченко виключили з української делегації в ПАРЄ