Журналісти спростували закриття "справи Мартиненка". Документ

Солом’янський суд міста Києва своєю ухвалою від 11 січня не приймав рішення щодо закриття справи проти екс-нардепа Миколи Мартиненка детективом НАБУ.

Про це йдеться у тексті ухвали, яка є у розпорядженні журналістів програми "Схеми".

У документі йдеться, що суд зобов’язав детективів розглянути клопотання захисника депутата та протягом 10 днів винести рішення з цього приводу.

Суд не може ухвалити рішення за детектива у цьому випадку, детектив має ухвалювати таке рішення на свій розсуд, виходячи з обставин справи,

– повідомила Радіо Свобода юрист ГО "Центру протидії корупції" Ольга Веретільник.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що суд зобовязав НАБУ закрити справу проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.



У 2015 році детективи НАБУ відкрили два кримінальні провадження, які пов’язані з екс-депутатом Мартиненком. Бюро викликало його як свідка в рамках досудового розслідування у провадженнях за фактом закупівлі держпідприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" уранового концентрату в австрійського товариства "STEUERMANN", а також за фактом одержання хабарів при закупівлі підприємством "Енергоатом" обладнання у чеського акціонерного товариства "Škoda JS".



У листопаді 2015 року на той час депутат від фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко заявив, що вирішив скласти мандат, у грудні 2015 року депутати позбавили його депутатських повноважень.



Скандали навколо Миколи Мартиненка спалахнули після того, як народний депутат Сергій Лещенко заявив про корупційні звинувачення проти екс-нардеп у Швейцарії.