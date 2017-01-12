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Журналісти спростували закриття "справи Мартиненка". Документ

14:37, сьогодні 277 Читать новость на русском
Лещенко проти Мартиненка
Лещенко проти Мартиненка / 24 Канал

Солом’янський суд міста Києва своєю ухвалою від 11 січня не приймав рішення щодо закриття справи проти екс-нардепа Миколи Мартиненка детективом НАБУ.

Про це йдеться у тексті ухвали, яка є у розпорядженні журналістів програми "Схеми".

У документі йдеться, що суд зобов’язав детективів розглянути клопотання захисника депутата та протягом 10 днів винести рішення з цього приводу.

Суд не може ухвалити рішення за детектива у цьому випадку, детектив має ухвалювати таке рішення на свій розсуд, виходячи з обставин справи,
– повідомила Радіо Свобода юрист ГО "Центру протидії корупції" Ольга Веретільник.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що суд зобовязав НАБУ закрити справу проти екс-нардепа Миколи Мартиненка.

У 2015 році детективи НАБУ відкрили два кримінальні провадження, які пов’язані з екс-депутатом Мартиненком. Бюро викликало його як свідка в рамках досудового розслідування у провадженнях за фактом закупівлі держпідприємством "Східний гірничо-збагачувальний комбінат" уранового концентрату в австрійського товариства "STEUERMANN", а також за фактом одержання хабарів при закупівлі підприємством "Енергоатом" обладнання у чеського акціонерного товариства "Škoda JS".

У листопаді 2015 року на той час депутат від фракції "Народного фронту" Микола Мартиненко заявив, що вирішив скласти мандат, у грудні 2015 року депутати позбавили його депутатських повноважень.

Скандали навколо Миколи Мартиненка спалахнули після того, як народний депутат Сергій Лещенко заявив про корупційні звинувачення проти екс-нардеп у Швейцарії.

Теги: Україна Корупція НАБУ Київ Сергій Лещенко
Джерело: 24 Канал
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