Журналісти викрили нову шахрайську схему захоплення квартир

Тільки у Києві зафіксовано тисячі випадків позбавлення прав власності на квартиру шахрайським і насильницьким шляхом.

Більшість випадків схожі один на одного. Але журналісти програми "Слідство.Інфо" викрили нову схему, в якій задіяні нотаріусу та судді.

Киянина Олександра Кучерявенка позбавили прав власності на квартиру, які він отримав у спадок. Позивачка – жителька Полтавської області, яку справжній власник квартири навіть ніколи й не бачив. Суді виніс рішення максимально швидко – лише за місяць. Звісно ж, на користь позивачки, яку навіть не заслухали в суді.

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Рішення виніс суддя Олександ Бобровник. Адвокат Кучерявенка переконує, що рішення винесли на гнилій підставі і лише на підставі чотирьох фотокарток.

Бобровник раніше встиг засвітитися у ще кількох скандальних справах. Так, саме він виніс рішення про закриття кримінального провадження проти близького соратника Віктора Януковича – Юрія Іванющенка, який більш відомий як Юра Єнакіївський.

Саме цей суддя не дозволив Антикорупційному бюро провести низку слідчих дій на Одеському припортовому заводі, де в корупційних оборудках засвітилися люди з оточення Порошенка.

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Фактично, квартиру забрали не шахраї, а сам суддя вирішив відати пройдисвітам нерухомість. Нечесні нотаріуси вчиняють злочин, а судді його легалізуються.

Більше про нову оборудку – дивіться у розслідуванні.