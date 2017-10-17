Журналісти впіймали міністра юстиції на брехні

Так, екс-заступник міністра юстиції з питань реєстрації (2016-2017) і колишній голова т.зв. "антирейдерської комісії" Мін’юсту Павло Мороз раніше працював із Довбенком в компанії Ernst &Young.

Екс-керівник Департаменту державної реєстрації і нотаріату (2015-2016) Сергій Бенедисюк працює з Довбенком в юркомпанії N&D Law, яка нещодавно перейменувалася в Evris. Там само, з Довбенком, нині працює Андрій Реун, який у 2016-2017 рр. обіймав посаду заступника Директора Департаменту державної реєстрації та входив у кваліфікаційну комісію з відбору приватних виконавців.

Директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов повідомив журналістам програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", що знає Довбенка "років п’ять". Також давнє знайомство з Довбенком визнав екс-голова ключового відділу у Департаменті виконавчої служби – відділу примусового виконання рішень – Сергій Крайчинський.

Саме товариш Довбенка Крайчинський був безпосереднім керівником державних виконавців, коли вони почали отримувати багатомільйонні винагороди і давали довіреності на доступ до цих винагород сторонній особі.

Достеменно відомо, що Андрій Довбенко у попередні роки також надавав юридичні послуги інвесторам столичного ТРЦ Skymall, у якому раніше працював Олександр Грановський, нині - народний депутат з Блоку Петра Порошенка.

Міністр юстиції Павло Петренко, який намагався приховати знайомство з Довбенком, призначений за квотою "Народного фронту" Арсенія Яценюка, однак джерела телепрограми в уряді називають його близьким і до народного депутата з президентської фракції Олександра Грановського.

У робочий час юриста Довбенка легше знайти в дорогих ресторанах, ніж на судових засіданнях. Як зафіксовано на відео, найбільше юрист полюбляє проводити зустрічі в ресторані готелю Hyatt.