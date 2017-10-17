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Журналісти впіймали міністра юстиції на брехні

12:06, сьогодні 420 Читать новость на русском
Брехня Петренка
Брехня Петренка / tsn.ua

Міністр юстиції Павло Петренко тричі повідомляв, що не знайомий з юристом Андрієм Довбенком, якому приписують значний вплив на Мін’юст. Натомість програма “Наші гроші з Денисом Бігусом” з’ясувала, що Петренко особисто представляв Довбенка у 2015 році майбутнім керівником Департаменту виконавчої служби.

Про це йдеться в програмі "Наші гроші з Денисом Бігусом".

На цій зустрічі, що відбувалася в приміщенні Мін’юсту, були присутні й інші кандидати на керівні посади в Міністерстві. Факт офіційної зустрічі за участю Петренка і Довбенка програмі підтвердили двоє інших її учасників. Хатія Шелія, експерт з питань виконавчого провадження (Грузія) та Агія Загребельська, екс-заступниця голови Державної виконавчої служби.

У подальшому Довбенка все ж не призначили у Мін’юст. За однією з версій, через репутаційні ризики. Адже раніше юрист працював у т. зв. департаменті "Сєдова-Довбенка" групи СЄПЕК Сергія Курченка, младоолігарха часів Януковича.

Але з 2015 року Довбенко все ж отримав вплив на Міністерство справедливості. Йому приписують кадрові призначення на ключові посади та вирішення питань в інтересах своїх клієнтів. За підрахунками програми "Наші гроші", протягом 2015-2017 рр. у центральному апараті Міністерства юстиції та в підконтрольних йому держпідприємствах керівні посади отримали щонайменше п’ять товаришів Андрія Довбенка.

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Друзі "сірого кардинала" зайняли крісла у Департаментах реєстрації і нотаріату, виконавчої служби та ДП "СЕТАМ", яке торгує арештованим майном.

Так, екс-заступник міністра юстиції з питань реєстрації (2016-2017) і колишній голова т.зв. "антирейдерської комісії" Мін’юсту Павло Мороз раніше працював із Довбенком в компанії Ernst &Young.

Екс-керівник Департаменту державної реєстрації і нотаріату (2015-2016) Сергій Бенедисюк працює з Довбенком в юркомпанії N&D Law, яка нещодавно перейменувалася в Evris. Там само, з Довбенком, нині працює Андрій Реун, який у 2016-2017 рр. обіймав посаду заступника Директора Департаменту державної реєстрації та входив у кваліфікаційну комісію з відбору приватних виконавців.

Директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов повідомив журналістам програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", що знає Довбенка "років п’ять". Також давнє знайомство з Довбенком визнав екс-голова ключового відділу у Департаменті виконавчої служби – відділу примусового виконання рішень – Сергій Крайчинський.

Саме товариш Довбенка Крайчинський був безпосереднім керівником державних виконавців, коли вони почали отримувати багатомільйонні винагороди і давали довіреності на доступ до цих винагород сторонній особі.

Достеменно відомо, що Андрій Довбенко у попередні роки також надавав юридичні послуги інвесторам столичного ТРЦ Skymall, у якому раніше працював Олександр Грановський, нині - народний депутат з Блоку Петра Порошенка.

Міністр юстиції Павло Петренко, який намагався приховати знайомство з Довбенком, призначений за квотою "Народного фронту" Арсенія Яценюка, однак джерела телепрограми в уряді називають його близьким і до народного депутата з президентської фракції Олександра Грановського.

У робочий час юриста Довбенка легше знайти в дорогих ресторанах, ніж на судових засіданнях. Як зафіксовано на відео, найбільше юрист полюбляє проводити зустрічі в ресторані готелю Hyatt.

Теги: Новини України Новини політики Розслідування Міністерство юстиції
Джерело: 24 Канал
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