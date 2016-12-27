Журналісти заспівали "Щедрик" про декларації, статки чиновників і найгучніші корупційні скандали

В ефірі програми "Наші гроші" заспівали корупційно-соціальний "Щедрик-декларадрик" до новорічних свят.

На мотив відомої української народної пісні в ефірі програми "Наші гроші з Денисом Бігусом", вокалісти виконали композицію про декларації та статки чиновників, приватизацію Приватбанку та найгучніші корупційні схеми 2016 року.

В пісні згадуються найбезсоромніші українські політики, що засвітилися у 2016 в програмі: це військовий прокурор-втікач Матіос, міністр МВС Аваков, прем’єр-міністр Гройсман, нардепи Сольвар, Парасюк, Кононенко, Мосійчук та багато інших.

Згадали і про обурливі статки чиновників, що виплили із декларацій у 2016 році: порше панамери в суддей, собор у Матвієнка, годинник від св. Миколая в Парасюка, квиток в космос у мера Дніпра, а ще нечисленні скарби у вигляді зброї, колекцій фарфору, хутра, віп-квартир та мільйонів готівки в кишенях чиновників.

"Щедрик-декларадрик" виконали Ostrovskaya, DORETI, Яніна Жеман. Автор тексту Микола Воськало.

Щедрик, щедрик, щедрівочка

декларувалась готівочка,

годинники, машиночки,

іконочки, картиночки.

Вдома усі держать скарби

кешу мішки, налу торби

гривнів ніхто не збирає

десь по кутках трошечки є.

Десь рубіни й діаманти,

десь старезні фоліанти,

євро, долари і франки –

всі тримають не у банку.

Сотні і тищі соток землі

норки, песці і соболі

в когось добра – цілий тунель,

в когось з житла – тіки готель.

В мами нардепа купа житла

вчителькою вона була.

В суддів порше панамери –

в родині всі – мільйонери.

Замісник генпрокурора –

утіка по коридору.

Питають кореспонденти –

про цікаві дивіденди.

Квартира віп в дар для судді.

Бабця в селі на ауді.

У Шуфрича старий фарфор,

в Матвієнка цілий собор.

В Бориса є в космос квиток,

в Лесика – сім статуеток,

в Мосійчука мечі й клинки

а в Гройсмана – годинники.

Й Парасюк годинник має –

від Святого Миколая.

В Авакова – меблі й вино

і ще сценарій є для кіно.

А у Кононенка хата –

тисяча шістсот квадратів.

Велосипед є у Кличка,

гривень трильйон в Мельничука.

Всі чиновники герої –

нагородну мають зброю.

Ну а тепер сцена німа

в Бєні був банк, тепер нема…

Платить за це кожен із нас

тисяч по 7 в найближчий час

Нам олігарх пощедрував

з святами всіх, гарних забав!