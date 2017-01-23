Журналісти зняли, як українці відбивають важкі обстріли бойовиків
Позиції українських військових прострілюються вздовж усієї лінії розмежування. На Світлодарській дузі, де майже місяць тому тривали криваві бої, зараз спокійніше.
Орієнтир позицій бойовиків – спалена БМП. Це старі позиції. Перед ними ще лінія оборони. Її обладнали вже після грудневих подій.
Лінія оборони відносно вирівняна. Є місця, як то кажуть грижа. У разі чогоо ротний опорний пункт піднімається і виступає на підмогу опорним пунктам,
– розповів боєць 54-ї бригади на прізвисько "Скіф".
Хоча активні бойові дії тут вщухли, але щоночі усе одно летять міни. Спочатку вогонь терористів ігнорують. Коли починає прилітати крупнішого калібру і життю бійців загрожує небезпека, їх побратими хутко хапають боєкомплект та відкривають вогонь.
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Паралельно вояки готують нові стрічки із набоями, адже невідомо скільки треба відповідати на вогонь терористів.
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