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АНТОН ГЕРАЩЕНКО ДОНАЛЬД ТРАМП ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Журналісти зняли, як українці відбивають важкі обстріли бойовиків

22:16, сьогодні 352 Читать новость на русском

Позиції українських військових прострілюються вздовж усієї лінії розмежування. На Світлодарській дузі, де майже місяць тому тривали криваві бої, зараз спокійніше.

Орієнтир позицій бойовиків – спалена БМП. Це старі позиції. Перед ними ще лінія оборони. Її обладнали вже після грудневих подій.

Лінія оборони відносно вирівняна. Є місця, як то кажуть грижа. У разі чогоо ротний опорний пункт піднімається і виступає на підмогу опорним пунктам,
– розповів боєць 54-ї бригади на прізвисько "Скіф".

Хоча активні бойові дії тут вщухли, але щоночі усе одно летять міни. Спочатку вогонь терористів ігнорують. Коли починає прилітати крупнішого калібру і життю бійців загрожує небезпека, їх побратими хутко хапають боєкомплект та відкривають вогонь.

Читайте також: Бойовики гатили по всіх напрямках: один український воїн поранений

Паралельно вояки готують нові стрічки із набоями, адже невідомо скільки треба відповідати на вогонь терористів.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Україна Війна на Донбасі Політика
Джерело: 24 Канал
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