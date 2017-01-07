Журналісти з'ясували, хто живе поруч з Межигір'ям Януковича та будинком Яценюка

Поблизу резиденції президента-втікача Віктора Януковича розташовуються будинки його його коханки Любові Полежай, екс-прем'єра Арсенія Яценюка та помешкання судів і прокурорів.

Як повідомляє ресурс "Наші гроші", будинки у Лазаревому саду, де мешкає Яценюк, коштують до 2 мільйонів доларів, а земля – понад 6 тисяч доларів за 100 квадратних метрів.

Відтак, між будинками Яценюка та Полежай розташовується маєток на 389 квадратних метрів із господарськими будівлями на території, який належить подружжю прокурорів Рогатюків. Будівництво на ділянці площею 1500 квадратних метрів стартувало ще в лютому 2012 року.

Ксенія Рогатюк – прокурор відділу інформаційно-статистичної роботи ГПУ, а її чоловік Ігор у минулому був першим заступником прокурора Черкаської області, потім працював у Генпрокуратурі заступником начальника міжнародно-правового управління – начальником відділу міжнародного співробітництва, а у жовтні 2014 року його люстрували.

Крім того, упродовж 2015 року Ігор Рокатюк отримував допомогу з безробіття, але вже у липні 2016 року зайняв посаду старшого викладача відділу підготовки прокурорів з нагляду за дотриманням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання та досудове слідство Національної академії прокуратури.

У своїх деклараціях подружжя вказало також три квартири, одна з яких розміщена в одній з елітних новобудов у Києві та має панорамний вигляд на Дніпро.

Журналісти підкреслюють, що орієнтовна вартість такого помешкання становить 180-190 тисяч доларів, хоча в офіційних документах ціна квартири – 663 тисячі гривень.

Серед іншого майна Рогатюків вирізняється будинок площею у 297 квадратних метри у селі Кримок на Житомирщині, 4 земельні ділянки, автомобілі Hyundai Veracruz 2008 модельного року, бізнес-седан Hyundai Grandeur 2012 року.

Сукупний дохід прокурорської родини за останні три роки становив 1,1 мільйона гривень, щоправда Ігор Рогатюк та його батьки бізнесом ніколи не займалися, а господарську діяльність вів лише батько Ксенії Рогатюк – Віктор Нікітюк (він реєструвався співвласником кількох фірм, прибутки яких не перевищували 150 тисяч гривень у рік).

Ще один маєток у Лазоревому саду належить родині Мілевських.

Голова сімейства Андрій Мілевський – заступник прокурора Київської області та зять багаторічного головного бухгалтера ГПУ Людмили Єрхової, яку після скандалу з розтратою коштів Генпрокуратури звільнили.

Після скандалу Мілевський розлучився з дочкою Єрхової – Інною.

Зазначається, що 1500 квадратних метрів землі записано на брата прокурора Олександра Мілевського та ще 1500 – на дружину брата Тетяну Хмельницьку.

Як видно з супутникових знімків, на цій території розташовуються маєток, що будується, та низка господарських споруд.

Ресурс підкреслює, що Олександр Мілевський реєструвався як фізична-особа підприємець – за документами був посередником у розміщенні реклами в пресі, був власником фірм "Адверфарм", "Пік", керував фірмою "Адверсус", що займалася продажем та встановлення платіжних терміналів.

Також у мережі можна зустріти оголошення про продаж його бюджетного автомобіля Daewoo Matiz

Також у Лазревому саду свій маєток площею 478 квадратних метри має і суддя апеляційного суду Київської області Олег Левчук, який оформив право власності на нього ще в 2005 році.

До слова, він весною 2016 року пішов у відставку, до цього працював суддею з 1992 року: спочатку у Вишгородському райсуді Київської області, у 1999 році став суддею Київського обласного суду (нині – апеляційного).

На двох із дружиною-нотаріусом Ольгою Левчук володіє землею у Бориспільському районі Київської області та 7 земельними ділянками – у Вишгородському, загальною площею 0,96 гектарів.

За 2015 рік Левчук декларував зарплатню у 879 тисячі гривень у дружини та 266 тисяч гривень у себе.

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