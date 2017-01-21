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ЗАКРИТТЯ "РОШЕН" НЕГОДА В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Журналістка розтлумачила головне послання Трампа

07:41, сьогодні 176 Читать новость на русском
Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Новий президент США Дональд Трамп заявив, що країна відвертається від світу.

Про це розповіла журналістка "Голосу Америки" Тетяна Ворожко, повідомляє Громадське радіо.

Його меседж полягав у тому, що протягом багатьох десятиліть США збагачували закордонну індустрію, на шкоду американцям, Штати фінансово підтримувала армії інших країн, коли власна армія виснажувалася. Американці захищали кордони інших націй, відмовляючись захищати власні. Він казав, що Америка витратила трильйони доларів закордоном у той час, коли сама країна ставала біднішою. Тепер, за його словами, все це має змінитися і Америка почне захищати власні інтереси,
– розповіла журналістка.

Вона також зазначила, що Трамп наголосив на тому, що американці мають зосередитися на підтримці власної економіки.

Дональд Трамп офіційно вступив на пост президента США. Республіканець склав присягу 20 січня у Вашингтоні. Під час своєї інавгураційної промови Трамп цитував власні передвиборчі гасла: він пообіцяв зробити Америку великою знову, побороти тероризм та покращити життя простих американців.

Теги: Україна Політика Дональд Трамп США Вибори у США
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