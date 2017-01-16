Журналістка, що опублікувала відео з відрізанням вуха бійцю "Торнадо", розповіла цікаві деталі

Журналістка Олена Лунькова, яка першою опублікувала відео інциденту у Лук'янівському СІЗО, вважає, що після його перегляду точно впевненим в чомусь бути не можна.

Про це вона розповіла у коментарі "Громадському радіо".

Це відео не дуже гарної якості, тому точно бути в чомусь впевненим не можна. Незрозуміло, чи був він один під час відрізання вуха. Але на відео чітко видно, що він напав на співробітника Лук'янівського СІЗО. Він його заламав і скрутив. Потім видно, що двері зачинилися, співробітники пенітенціарної служби пішли, а Глібова тримали інші "торнадівці". Багато ЗМІ публікували шматок відео, на якому Онищенко нібито точно відрізає йому вухо. Я не була б в цьому так впевнена, тому що дуже погано видно, що там насправді відбувається,

– зазначила журналістка.

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За її словами, це відео вона отримала цілком законно та нічого не порушувала.

Коли я тієї вночі була під СІЗО, там перебували 6 осіб. Вони назвалися представниками "торнадівців". Це організація "Захист політв'язнів", яку курує нардеп Ігор Мосійчук. Але вони постояли та пішли,

– додала Лунькова.

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Нагадаємо, увечері 11 січня у Києві екс-бійці "Торнадо" напали на охорону Лук’янівського СІЗО. Колишній боєць спецроти МВС Максим Глєбов, який зараз перебуває під вартою, нібито відрізав собі вухо.