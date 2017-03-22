Зі Львова вивезуть сміття протягом тижня

Упродовж тижня сміттєві майданчики Львова розчистять. 22 березня керівники сміттєзвалищ, розташованих в області, повинні підписати угоди з перевізниками.

Про це повідомили в міській раді. Однак, як довго вони діятимуть, та який обсяг відходів вдасться вивезти, у мерії ще не знають. Станом на ранок середи у Львові переповнена третина всіх міських смітників.

Роботу з полігонами області зараз координує обласна адміністрація. Разом з тим у мерії відкинули звинувачення в бездіяльності. Журналістам показали десятки листів до міських рад України та відповіді із відмовами.

Полігонам львівської області було роздано договори, вони опрацьовуються і до кінця дня ми очікуємо підписання. Хочу звернути увагу, що ми бажали, щоб такі договори були довготривалими, хоча б на один рік, а не на два-три дні,

– зазначив директор міського департаменту житлового господарства Сергій Бабак.

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